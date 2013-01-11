Верховна Рада зведе 4 заяви про європейський курс в одну узгоджену

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, відповідне рішення прийняли на засіданні комітету, який вирішив винести на розгляд парламенту узгоджений проект заяви Верховної Ради України щодо євроінтеграційних прагнень держави. У зв'язку з цим авторам 4-х проектів запропонованих заяв та іншим представникам фракцій парламенту доручено розробити спільний узгоджений текст такої заяви.

Крім того, прийнято рішення про створення в рамках Комітету ВР з питань європейської інтеграції підкомітетів та рішення щодо формування делегацій Верховної Ради, діяльність яких забезпечується Комітетом ВР з питань європейської інтеграції (КПС та ЄВРОНЕСТ).

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За словами голови комітету Григорія Немирі, 2013 рік є вирішальним для відносин нашої держави з Європейським Союзом. "Угоду про асоціацію між ЄС та Україною було парафовано, її залишилося підписати та виконати чіткі, зрозумілі умови ЄС, необхідні для цього", - підкреслив він. "Хоча відносини Україна-ЄС є дорогою з двостороннім рухом, зараз м'яч на боці України", - додав Г.Немиря.

Як нагадали у комітеті, відповідні вимоги ЄС були викладені у грудні минулого року у висновках Європейської ради (10.12.12) та у резолюції Європарламенту (13.12.12). Вони стосуються питань вибіркового правосуддя в Україні, виборчих питань та реформування судової і правоохоронної систем.