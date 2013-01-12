Глава УГКЦ: УПА підняла на прапор гасло «За нашу і вашу свободу»

Про це сказав Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) в інтерв’ю газеті «День».

Зокрема, глава УГКЦ пригадав про феномен «зайвої» людини, який набув чітких рис у ХХ столітті. І сьогодні, за його словами, привиди тоталітаризму повертаються, тоталітарні ідеології входять у мислення в євразійському просторі і, на жаль, у просторі українському.

«Нас турбує своєрідна радикалізація суспільства, – сказав С.Шевчук. - Хтось може казати, що успіх радикальних сил і угруповань – це намагання українців тиснути в такий спосіб на владу. Хтось каже, що це до певної міри є ознакою відчаю українського суспільства. І одне, і друге не може не турбувати. Але що турбує мене як християнина, так це те, що десь брутальний тиск чи така груба сила стає прийнятним засобом для вирішенням державних, суспільних і політичних проблем».

«З цим ми ніколи не можемо погодитися. Не можна вирішити певні проблеми демократичного суспільства, принижуючи або нехтуючи правами і свободами якоїсь частини нашого суспільства», - цитує С.Шевчука Департамент інформації УГКЦ.

«Пригадую, – сказав глава Церкви, – під яким гаслом діялося повстання польського народу в царській Росії в 1830 року: «За нашу і вашу свободу». Це саме гасло було піднято на прапор Українською Повстанської Армії. Якщо ми сьогодні у нашому суспільстві скажемо: «За нашу, але не вашу свободу», тоді стаємо на хибний шлях. І тому кожна церква завжди намагається і намагатиметься показати важливість поваги до людини навіть тоді, коли вона дотримується, можливо, інших засад, належить до іншої національності, до іншої релігії».

«Бо кожна тоталітарна ідеологія, до певної міри, витворює феномен зайвої людини – хтось є зайвий, хто не підпадає під чиїсь вузько корпоративні інтереси. І це абсолютно хибний шлях для розвитку громадянського суспільства», – наголосив Предстоятель УГКЦ.