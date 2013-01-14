Депутати залишили тюремнику Тимошенко записку: Ви - боягуз (фото)

Депутати не змогли дочекатись, поки Колпащиков повернеться до них для розмови. тому вони передали через офіцерів охорони йому записку, де обізвали його "ницим і безвільним бягузом".

"Діалог як з офіцером з начальником колонії Колпащиковим І.М.... виявився неможливий - обіцяв одне, вчиняв інакше - викручувався і брехав моїм колегам - у підсумку, притиснутий до стінки аргументами - ретирувався вглиб приміщень - сховався і чекав поки ми підемо. Не офіцер. Тільки називається так. Смішний був навіть міліціонерам зовнішньої охорони", - написав у своєму Facebook Арсен Аваков, який був в лікарні разом з іншими нардепами.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати, які приїхали до харківської лікарні Укрзалізниці, щоб з'ясувати ситуацію з ЮлієюТимошенко, кілька годин не могли зустрітися з начальником Качанівської колонії. Олександр Бригинець повідомив, що начальник колонії пішов нібито для ознайомлення з офіційним листом, і кілька годин не повертався. Підлеглі тюремника натякали, що він заховався від депутатів у туалеті.