ЗМІ: Претенденти на главу ВСУ не можуть пройти через «таємне голосування»

Про це пише "Комерсант-Україна".

"У Партії регіонів і адміністрації президента не можуть визначитися з кандидатурою нового голови суду - у них виникли сумніви, наскільки керованим буде колишній кандидат на цю посаду Леонід Фесенко", - заявив колишній перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Юрій Кармазін.

Джерела видання в суддівських колах стверджують, що за останні три місяці кількість претендентів на посаду глави ВСУ зросла.

"Спочатку Віктор Янукович начебто схвалив Леоніда Фесенка, але його кандидатура не влаштовувала радника президента Андрія Портнова", - сказав співрозмовник газети.

Тепер, за його словами, в адміністрації глави держави шукають інших кандидатів - серед них суддя ВСУ, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігор Самсін та перший заступник голови ВСУ Ярослав Романюк.

У Партії регіонів (ПР) заперечують, що в питанні відставки глави ВСУ Верховна рада керується політичними мотивами.

"Не варто шукати підводні камені і політизувати це питання, з вересня не було жодного засідання Ради, де б розглядалися питання звільнення суддів. Відставка Петра Пилипчука буде прийнята після відповідного рішення погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій", - заявив заступник голови парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя Дмитро Шпенов (ПР).

Його колега по комітету Вадим Колесніченко (ПР) додав: "До нас поки не прийшли документи з Верховного суду, що стосуються Петра Пилипчука. Як тільки вони надійдуть, ми будемо готувати відповідний проект постанови".

Представники опозиції впевнені: затримка зі звільненням чинного глави ВСУ викликана відсутністю кандидатури, "яку команда Віктора Януковича зможе провести через Верховний суд".

Як відомо, відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", глава Верховного суду обирається більшістю голосів від складу пленуму ВСУ в ході таємного голосування.

"Претендентів на посаду глави ВСУ чимало, але ніхто з них не може пройти через таємне голосування! В оточенні президента Януковича зробили все можливе, щоб прибрати Леоніда Фесенка з посади голови Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, але не обрати його головою ВСУ - тепер його кандидатура вже не актуальна ", - заявив заступник голови парламентської фракції" Батьківщина "Сергій Соболєв.

Нагадаємо, чинний голова Верховного суду Петро Пилипчук подав у відставку в середині вересня 2012 року в зв'язку з досягненням граничного віку перебування на посаді судді - 65 років. 25 вересня Вища рада юстиції рекомендувала Верховній раді звільнити пана Пилипчука з посади судді, але це питання так і не потрапило до порядку денного Ради.