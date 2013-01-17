Головне за день: огляд топ-новин

США, Індія, Японія та Чилі призупиняють польоти Boeing 787

Авіаційна влада США ухвалила рішення тимчасово відмовитися від експлуатації всіх лайнерів Boeing 787 Dreamliner після низки інцидентів з цими літаками

В Україні хочуть скасувати «літній» час

Мінекономрозвитку підготувало законопроект, згідно з яким пропонується ввести час другого часового поясу без щорічного переходу на «літній» час. У документі зазначається, що даний законопроект був зареєстрований Верховною Радою України 27 лютого 2012 року і є відкликаним, але не втратив актуальності.

ІноЗМІ: Україна перейшла у контрнаступ і взялася за улюблену іграшку Путіна

Росія користується тим, що Україна спливає кров'ю в економічному плані, пише Frankfurter Allgemeine.

Суди відкрили справи про банкрутство ще шести облгазів

Господарські суди в період з 2 по 9 січня відкрили справи про банкрутство ще шести обласних підприємств з газопостачання і газифікації.

Депутатки провели у лікарні разом з Тимошенко всю ніч

Три депутати-жінки разом із Ю.Тимошенко всю ніч перебували у кімнаті для зустрічей із захисниками.

Янукович нагадує «реформаторам», що пальці в двері їм ніхто не засовував

Президент провів засідання Комітету з економічних реформ, де розкритикував рівень виконання обіцянок.

Азаров після прочухана погодився з Януковичем: з реформами все погано

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що рівень проведення реформ в Україні в 2012 році не можна вважати задовільним.

ЗМІ: Минулого року Газпром продав Україні 33 млрд. кубометрів газу

Представник «Газпрому» при цьому уточнив, що даний об'єм включає газ, придбаний компанією Ostchem Holding Limited, що належить бізнесмену Дмитру Фірташу.

У МВФ розповіли, коли приїде їхня місія в Україну

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України для обговорення нової програми і перебуватиме в країні два тижні.

Промвиробництво в Україні за рік впало на 1,8%

В Україні спад промислового виробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року – 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) – 1,8%.