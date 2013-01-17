Головне за день: огляд топ-новин
Янукович напосівся на Кабмін за погану реалізацію реформ, жінки-депутати не залишають Тимошенко, українські облгази банкрутіють, промвиробництво падає.
США, Індія, Японія та Чилі призупиняють польоти Boeing 787
Авіаційна влада США ухвалила рішення тимчасово відмовитися від експлуатації всіх лайнерів Boeing 787 Dreamliner після низки інцидентів з цими літаками
В Україні хочуть скасувати «літній» час
Мінекономрозвитку підготувало законопроект, згідно з яким пропонується ввести час другого часового поясу без щорічного переходу на «літній» час. У документі зазначається, що даний законопроект був зареєстрований Верховною Радою України 27 лютого 2012 року і є відкликаним, але не втратив актуальності.
ІноЗМІ: Україна перейшла у контрнаступ і взялася за улюблену іграшку Путіна
Росія користується тим, що Україна спливає кров'ю в економічному плані, пише Frankfurter Allgemeine.
Суди відкрили справи про банкрутство ще шести облгазів
Господарські суди в період з 2 по 9 січня відкрили справи про банкрутство ще шести обласних підприємств з газопостачання і газифікації.
Депутатки провели у лікарні разом з Тимошенко всю ніч
Три депутати-жінки разом із Ю.Тимошенко всю ніч перебували у кімнаті для зустрічей із захисниками.
Янукович нагадує «реформаторам», що пальці в двері їм ніхто не засовував
Президент провів засідання Комітету з економічних реформ, де розкритикував рівень виконання обіцянок.
Азаров після прочухана погодився з Януковичем: з реформами все погано
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що рівень проведення реформ в Україні в 2012 році не можна вважати задовільним.
ЗМІ: Минулого року Газпром продав Україні 33 млрд. кубометрів газу
Представник «Газпрому» при цьому уточнив, що даний об'єм включає газ, придбаний компанією Ostchem Holding Limited, що належить бізнесмену Дмитру Фірташу.
У МВФ розповіли, коли приїде їхня місія в Україну
Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України для обговорення нової програми і перебуватиме в країні два тижні.
Промвиробництво в Україні за рік впало на 1,8%
В Україні спад промислового виробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року – 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) – 1,8%.