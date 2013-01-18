Власенко їде на суд до Тимошенко поїздом через «незрозумілу ситуацію» з літаками

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав сам С.Власенко, говорячи про ситуацію із начебто затримками авіарейсів зі столиці до Харкова.

«Що стосується сьогодні, я не знаю що відбувається. Я вирішив підстрахуватися та поїхати потягом», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що вчора дійсно відбувалася «незрозуміла ситуація» та було неможливо вилетіти з Києва до Харкова.

«Знаю точно, що вчора група народних депутатів намагалася вилетіти, при чому аеропорт у Києві працював нормально. У Києві казали, що проблема в Харкові, а в Харкові говорили, що проблема в Києві. Наскільки я володію інформацією, я можу помилятися, вчора в Харків не прилетів тільки київський рейс», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат України Микола Катеринчук заявив, що всі авіарейси до Харкова заблоковано. «Потрапити туди наразі дуже проблематично. Учасники акції запланували на сьогодні проведення прес-конференції стосовно вранішніх подій в лікарні. Відповідне повідомлення ми уже готуємо до усіх посольств», - наголосив він.

За інформацією УНІАН, наразі можна придбати квитки на сьогоднішній рейс Київ-Харків з вильотом із «Борисполя» на 20.55 авіакомпанією МАУ.

Сьогодні, 18 січня, о 16.00 відбудеться засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ проти Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.