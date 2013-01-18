На Развозжаєва завели справу за неправдивий донос

Як повідомили УНІАН у прес-службі Слідчого комітеті РФ, головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії проведено дослідчу перевірку за заявою Л.Развозжаєва нібито про застосування до нього тортур слідчим слідчої групи ГСУ СК Росії в підвалі будинку в період з 19 по 21 жовтня 2012 року. Таку заяву Л.Развозжаєв зробив 12 грудня в ході судового засідання у присутності журналістів та інших осіб у приміщенні Басманного суду Москви.

«Будучи обізнаним про те, що за повідомленнями ЗМІ і заявою самого Л.Развозжаєва Слідчим комітетом вже була проведена перевірка інформації про тортури нібито застосовані проти нього, і знаючи, що ця інформація не підтвердилася, у зв'язку з чим ще в листопаді 2012 року в порушенні кримінальної справи було відмовлено за відсутністю складу злочину, Л.Развозжаєв умисне продовжував поширювати свідомо неправдиву інформацію про слідчого СК Росії», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що крім заяв у залі Басманного суду, Л.Развозжаєв 14 січня 2013 року у присутності адвокатів у слідчому ізоляторі міста Ангарська Іркутської області, незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність за свідомо неправдивий донос, продовжував заявляти нібито про застосування до нього тортур слідчим СК Росії.

«За наслідками процесуальної перевірки Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу відносно Леоніда Развозжаєва за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 306 КК РФ (свідомо неправдивий донос)», - повідомляє Слідчий комітет.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня 2012 р. оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" С.Удальцовим і опозиціонером К.Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи про підготовку до організації масових безпорядків, яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня 2012 р. з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня 2012 р. легально покинув Україну і під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

Разом з тим слідство підозрює Л.Развозжаєва в незаконному перетині в жовтні російсько-українського кордону (санкція - до двох років позбавлення волі). Він перебуває під арештом до 1 квітня 2013 р.

10 січня 2013 р. стало відомо, що Л.Развозжаєв дав згоду на закриття справи про розбій. Йдеться про пред'явлене Л.Развозжаєву обвинувачення у вчиненому 15 років тому розбійному нападі і викраданні хутряних шапок.

У рамках розслідування справ опозиціонера 9 січня 2013 р. було етаповано до Іркутська.

Офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявив, що прохання Л.Развозжаєва про припинення за давністю справи про розбій стане визнанням провини.