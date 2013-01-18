Азаров ще недостатньо загартований, щоб лізти в ополонку

Про це М.Азаров написав на своїй сторінці в Facebook в ході спілкування з користувачами мережі.

«Сам я в ополонку не пірнав. Напевно, недостатньо для цього загартований», - написав М.Азаров у відповідь на запитання, чи пірнає він в ополонку на Водохреще.

«Взагалі клімат Йорданії дещо відрізняється від клімату українського, і ця процедура хрещення може з урахуванням клімату носити, на мій погляд, різні форми. Але якщо людина загартована, то, напевно, їй нічого не заважає і користуватися цією процедурою», - написав М.Азаров.