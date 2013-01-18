Азаров ще недостатньо загартований, щоб лізти в ополонку
17:31, 18 січня 2013Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров не пірнає в ополонку на свято Водохреща, бо не дуже загартований.
Прем'єрство не загартувало Азарова
Про це М.Азаров написав на своїй сторінці в Facebook в ході спілкування з користувачами мережі.
«Сам я в ополонку не пірнав. Напевно, недостатньо для цього загартований», - написав М.Азаров у відповідь на запитання, чи пірнає він в ополонку на Водохреще.
«Взагалі клімат Йорданії дещо відрізняється від клімату українського, і ця процедура хрещення може з урахуванням клімату носити, на мій погляд, різні форми. Але якщо людина загартована, то, напевно, їй нічого не заважає і користуватися цією процедурою», - написав М.Азаров.
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