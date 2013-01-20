Добкін чекає, коли зникнуть «рідкісні представники фауни» - Тягнибок і Фаріон

У своєму Twitter він опублікував посилання на інформацію про те, що ВО "Свобода" оскаржить рішення Харківської облради, яка схвалила проект угоди між Україною, компанією Shell і ТОВ "Надра Юзівська" про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на Юзівській площі, пише Українська правда.

"За словами Ігоря Швайки, розробка свердловин альтернативного газу може призвести до винищення рідкісних видів флори і фауни", - процитував Добкін інформацію.

"Коли вже ці рідкісні представники фауни - тягнибоки, фаріони та інші швайки зникнуть?!", - прокоментував він.