Добкін чекає, коли зникнуть «рідкісні представники фауни» - Тягнибок і Фаріон
20:54, 20 січня 2013Політика
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Глава харківської облдержадміністрації Михайло Добкін назвав "свободівців" "рідкісними представниками фауни".
Добкіна непокоять "свободівці"
У своєму Twitter він опублікував посилання на інформацію про те, що ВО "Свобода" оскаржить рішення Харківської облради, яка схвалила проект угоди між Україною, компанією Shell і ТОВ "Надра Юзівська" про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на Юзівській площі, пише Українська правда.
"За словами Ігоря Швайки, розробка свердловин альтернативного газу може призвести до винищення рідкісних видів флори і фауни", - процитував Добкін інформацію.
"Коли вже ці рідкісні представники фауни - тягнибоки, фаріони та інші швайки зникнуть?!", - прокоментував він.
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