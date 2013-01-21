Кожара на два дні полетів до Молдови

Розпочався дводенний робочий візит діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Республіки Молдова.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У рамках візиту Л.Кожара проведе переговори з Президентом Республіки Молдови Ніколає Тімофті, головою парламенту Маріаном Лупу, прем’єр-міністром Володимиром Філатом, віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ та європейської інтеграції Юрієм Лянке та віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції Євгеном Карповим. Відбудуться також зустрічі з послами, акредитованими у Кишиневі, та представниками Місії ОБСЄ в Молдові.

Програмою візиту передбачено також відвідання Придністровського регіону Молдови.

Під час поїздки до Тирасполя 22 січня ц.р. діючий голова ОБСЄ зустрінеться з лідером Придністров’я Євгеном Шевчуком та політичним представником цього регіону у переговорному процесі з придністровського врегулювання Ніною Штанскі.

Республіка Молдова стала першою іноземною державою, яку відвідує Л.Кожара після офіційної інаугурації головування України в ОБСЄ на засіданні Постійної ради Організації у Відні 17 січня ц.р.

У ході зустрічей з керівництвом Республіки Молдова будуть обговорені актуальні питання порядку денного українсько-молдовських відносин, а також ситуація у врегулюванні придністровської проблеми, що, як відомо, визначено одним з основних пріоритетів цьогорічного українського головування в ОБСЄ. Зокрема, сторони обміняються думками щодо підготовки до чергового раунду переговорів у форматі «5+2», що запланований на другу половину лютого ц.р. у Львові.