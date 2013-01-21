Кожара на два дні полетів до Молдови
Розпочався дводенний візит Кожари до Молдови.
Розпочався дводенний робочий візит діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Республіки Молдова.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
У рамках візиту Л.Кожара проведе переговори з Президентом Республіки Молдови Ніколає Тімофті, головою парламенту Маріаном Лупу, прем’єр-міністром Володимиром Філатом, віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ та європейської інтеграції Юрієм Лянке та віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції Євгеном Карповим. Відбудуться також зустрічі з послами, акредитованими у Кишиневі, та представниками Місії ОБСЄ в Молдові.
Програмою візиту передбачено також відвідання Придністровського регіону Молдови.
Під час поїздки до Тирасполя 22 січня ц.р. діючий голова ОБСЄ зустрінеться з лідером Придністров’я Євгеном Шевчуком та політичним представником цього регіону у переговорному процесі з придністровського врегулювання Ніною Штанскі.
Республіка Молдова стала першою іноземною державою, яку відвідує Л.Кожара після офіційної інаугурації головування України в ОБСЄ на засіданні Постійної ради Організації у Відні 17 січня ц.р.
У ході зустрічей з керівництвом Республіки Молдова будуть обговорені актуальні питання порядку денного українсько-молдовських відносин, а також ситуація у врегулюванні придністровської проблеми, що, як відомо, визначено одним з основних пріоритетів цьогорічного українського головування в ОБСЄ. Зокрема, сторони обміняються думками щодо підготовки до чергового раунду переговорів у форматі «5+2», що запланований на другу половину лютого ц.р. у Львові.