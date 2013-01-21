В Азарова роздали міністрам області

Текст відповідного розпорядження від 14 січня 2013 року № 17-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Зокрема, за безпосередню взаємодію із Автономною Республікою Крим та м. Севастополь відповідає Міністерство економічного розвитку, за Харківську область - Міністерство доходів і зборів, Житомирську та Херсонську - Міністерство аграрної політики, Київську - Міністерство внутрішніх справ, Вінницьку та Чернігівську - Міністерство соціальної політики, Львівську - Міністерство оборони, Рівненську та Черкаську - Міністерство фінансів; координатором роботи з цими регіонами визначено першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова.

Безпосередню взаємодію із Кіровоградською та Хмельницькою областями забезпечує Міністерство промислової політики, Луганською та Чернівецькою - Міненерговугілля, Закарпатською - Мінприроди; координатор цих регіонів - віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко. Взаємодію із Волинською та Івано-Франківською областями покладено на Міністерство юстиції, Дніпропетровську та Одеська - Мінрегіон, м. Київ - Мінінфраструктури; координатором роботи з цими регіонами визначено віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула.

Крім того, взаємодію із Запорізькою та Миколаївською областями покладено на Міністерство культури, Сумської - Міністерство закордонних справ, Полтавської та Тернопільської - Міністерство охорони здоров`я, Донецької - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту; координатор цих регіонів - віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко.