Донька каже, що Тимошенко намагаються силою перетягнути у нову кімнату побачень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Як йдеться в повідомленні, з 12-ї години дня Євгенії Тимошенко обіцяють «ось-ось» дозволити відвідування, але досі нічого не відбувається.

При цьому графік відвідувань, встановлений пенітенціарною службою, передбачає візити захисників до Ю.Тимошенко лише з 12.00 до 15.30.

Прес-служба нагадала, що пенітенціарна служба обіцяла допустити Є.Тимошенко до матері о 12.00 в понеділок, про що була зроблена публічна заява. Саме під приводом цього Є.Тимошенко було відмовлено у побаченні в суботу, 19 січня.

«Звертаємо увагу, що пенітенціарна служба не допускає до Юлії Тимошенко жодної людини з команди з п’ятниці, коли представники прокуратури вручили лідеру опозиції абсурдну і цинічну «підозру», а стан її здоров’я викликав серйозне занепокоєння. Четверту добу захисники не можуть ані дізнатися, як почувається Юлія Тимошенко, ані обговорити лінію захисту у черговій сфальсифікованій справі», - заявили в «Батьківщині».

«Знаючи цинізм чинної влади, можемо лише здогадуватися, що відбувається за дверима лікарні і якого роду шантаж застосовують до лідера опозиції в обмін на обіцянку дозволити побачення», - підкреслили в опозиції.

Разом з тим, за інформацією Є.Тимошенко, зараз в лікарні терміново облаштовують нову кімнату для побачень, куди намагаються силою перетягнути Ю.Тимошенко. При цьому зсередини блоку на 9 поверсі, де утримують лідера опозиції, чути грюкіт у двері, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що стан здоров’я екс-прем’єра різко погіршився.

«Коли я зайшов, я думав - вона померла. Протягом двох хвилин вона мене не впізнавала”… Я не спеціаліст, але ситуація критична», - сказав С.Власенко.

19 січня до Ю.Тимошенко не пустили її дочку, яка хотіла з’ясувати стан здоров’я своєї матері.

У ДПтС тоді заявили, що Є.Тимошенко зможе побачити матір у понеділок, 21 січня, оскільки у вихідні дні відвідування засуджених не відбувається.