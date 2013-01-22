Регіонал хоче, щоб суд над Тимошенко могли побачити всі
08:31, 22 січня 2013Політика
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Судові засідання у справі про замовлення вбивства депутата Євгенія Щербаня повинні транслюватися у прямому ефірі на телебаченні.
Олійник хоче, щоб Тимошенко засудили всім народом
Про це заявив депутат від Партії регіонів Володимир Олійник в ефірі телеканалу ICTV, пише Українська правда.
Як відомо, 18 січня генпрокурор Віктор Пшонка повідомив про пред'явлення Юлії Тимошенко "повідомлення про підозру" у вбивстві депутата Євгена Щербаня.
"Суд повинен бути відкритим. Пряма трансляція там, де можна по процедурі, щоб громадськість і преса знали всі деталі і щоб було прийняте рішення не тільки судом, а й люди самі могли переконатися, які ж докази дають підстави говорити, що політик вчинив такі дії", - заявив Олійник.
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