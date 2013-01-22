Регіонал хоче, щоб суд над Тимошенко могли побачити всі

Про це заявив депутат від Партії регіонів Володимир Олійник в ефірі телеканалу ICTV, пише Українська правда.

Як відомо, 18 січня генпрокурор Віктор Пшонка повідомив про пред'явлення Юлії Тимошенко "повідомлення про підозру" у ​​вбивстві депутата Євгена Щербаня.

"Суд повинен бути відкритим. Пряма трансляція там, де можна по процедурі, щоб громадськість і преса знали всі деталі і щоб було прийняте рішення не тільки судом, а й люди самі могли переконатися, які ж докази дають підстави говорити, що політик вчинив такі дії", - заявив Олійник.