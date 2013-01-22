Тюремники кажуть, що пустили Власенка у душову до Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, «після більш ніж 3-годинного очікування С.Власенко свою підзахисну Ю.Тимошенко так і не дочекався».

«Сама Ю.Тимошенко увесь цей час вимагала від захисника йти до преси та розказувати, що його не пускають до підзахисної так само, як вона вимагала цього ж вчора від іншого її захисника Є.Тимошенко. І це при тому, що і вчора, і сьогодні пенітенціарна служба без жодних перешкод допускає захисників Ю.Тимошенко до кімнати для побачень, як цього і вимагає діюче законодавство.

Жодні вмовляння співробітників пенітенціарної служби все ж таки зустрітися зі своїм захисником на Ю.Тимошенко не подіяли», - заявили у ДПтС.

Відповідно, керівництвом Качанівської виправної колонії прийнято рішення надати можливість С.Власенку пройти до душової кімнати, де зараз перебуває засуджена, аби останній міг отримати процесуальні документи, «від отримання яких з рук слідчого напередодні він відмовився».

ДПтС наголошує, що усі дії Ю.Тимошенко розцінює як намагання створити черговий неправдивий привід для заяв своїх захисників про начебто неправильні дії працівників колонії.

«На наше глибоке переконання, поведінка засудженою є цинічною і не робить їй честі.

Попереджуючи неправдиві закиди на адресу ДПтС, підкреслюємо, що усі дії співробітників Державної пенітенціарної служби України є законними», - підкреслюється у заяві відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прес-служба Державної пенітенціарної служби заявила, що Ю.Тимошенко відмовляється зустрічатися з С.Власенком.

«Захисник С.Власенко прибув до ЦКЛ «Укрзалізниці», пройшов на територію блоку, де перебуває засуджена Ю.Тимошенко, і зараз знаходиться у кімнаті для побачень, де чекає на свою підзахисну.

Засуджена продовжує відмовлятися від зустрічі з С.Власенком, незважаючи на те, що співробітники пенітенціарної служби вже декілька разів поспіль намагаються вмовити Ю.Тимошенко зустрітися із захисником», - сказано у повідомленні.

Своєю чергою С.Власенко заявляв, що його не допускають до підзахисної.