Українські делегати в ПАРЄ закликали вдатися до персональних санкцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час дебатів щодо доповіді про політичних в’язнів в Азербайджані.

“Я хотів би закликати усе міжнародне демократичне співтовариство застосовувати персональні санкції щодо лідерів пострадянського простору, які порушують права людини”, - сказав В.Ар’єв.

Він зазначив при цьому, що в Україні ситуація з правами людини швидко погіршується, і нагадав про невиконання рішень Європейського суду з прав людини.

“Ті, хто скоює політичні злочини повинні знати, що в один прекрасний день Європа закриє для них двері. Я думаю, в такій ситуації суддя Кирєєв, прокурор Кузьмін двічі подумають над тим, що роблять”, - сказала у свою чергу Л.Оробець.