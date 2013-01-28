Янукович подумує ще раз відвідати Китай
Янукович у 2013 році може знову здійснити візит до Китаю.
Президент України Віктор Янукович у 2013 році може знову здійснити візит до Китайської Народної Республіки
Про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі міністра закордонних справ України Леоніда Кожари з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Чжан Сіюнем, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, «сторони дійшли спільної думки щодо важливості проведення в 2013 році візиту Президента України Віктора Януковича до Китайської Народної Республіки».
Також у ході зустрічі глава МЗС та посол Китаю розглянули результати українсько-китайського співробітництва у 2012 році та перспективи їх розвитку в 2013 році.
Сторони обговорили шляхи практичної реалізації досягнутих домовленостей в торговельно-економічній, аграрній, енергетичній та інвестиційній сферах.