Янукович подумує ще раз відвідати Китай

Президент України Віктор Янукович у 2013 році може знову здійснити візит до Китайської Народної Республіки

Про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі міністра закордонних справ України Леоніда Кожари з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Чжан Сіюнем, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «сторони дійшли спільної думки щодо важливості проведення в 2013 році візиту Президента України Віктора Януковича до Китайської Народної Республіки».

Також у ході зустрічі глава МЗС та посол Китаю розглянули результати українсько-китайського співробітництва у 2012 році та перспективи їх розвитку в 2013 році.

Сторони обговорили шляхи практичної реалізації досягнутих домовленостей в торговельно-економічній, аграрній, енергетичній та інвестиційній сферах.