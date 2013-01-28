За імпічмент Януковичу зібрали 200 підписів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні “Геть від кремлівського ярма!” Народного комітету захисту України до Президента В.Януковича, який було оприлюднено на прес-конференції у Києві головою комітету Дмитром Павличком.

У зверненні наголошується, що “курс на членство у Митному союзі означає втрату Україною національного суверенітету, він економічно та політично згубний для українського суспільства”.

“Це зрада українського народу, який підтримує європейську інтеграцію України”, - наголошується в зверненні.

Як зазначають його автори, для легітимізації входження України до Митного союзу В.Януковичем та його “поплічниками готується референдум”.

“У нас немає жодного сумніву, що керований Вами режим сфальшує його результати так само, як були сфальшовані результати парламентських виборів 2012 року”, - йдеться у зверненні до Президента України.

Як наголошують підписанти, “єдиний референдум, який сьогодні відповідає волі українського народу, - це референдум щодо негайного припинення Ваших повноважень на посаді Президента як особи, що через антинародну, антиукраїнську політику та узурпацію влади втратила легітимність і моральну підтримку суспільства”.

“Будь-яка Ваша спроба втягти Україну до Митного союзу і запровадити зміну конституційного ладу держави у спосіб, не передбачений діючою Конституцією України, стане початком нового Майдану для усунення Вас з посади”, - підкреслюється у зверненні до В.Януковича.

Д.Павличко повідомив, що під зверненням уже поставили підписи сотні видатних українців, серед яких, зокрема, Герої України - Левко Лук'яненко, Дмитро Павличко, Іван Дзюба, Юрій Мушкетик, Вячеслав Брюховецький, Анатолій Паламаренко, Роман Іваничук, академік НАН України Мирослав Попович, Надзвичайний та Повноважний посол України Володимир Василенко, лауреати Національної премії імені Шевченка - Валерій Шевчук, Василь Шкляр, Дмитро Гнатюк, Анатолій Мокренко, Михайло Слабошпицький, лауреат премії імені Стуса Василь Овсієнко, віце-адмірал Борис Кожин, генерал-лейтенант СБУ Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант Микола Мельник, професори Володимир Лановий, Олександр Сугоняко та інші.

У свою чергу координатор руху “Спільна справа” Олександр Данилюк зазначив, що оскільки опозиція перебуває у меншості, то не може ініціювати імпічмент Президента України.

“Тому в нас є два варіанти: або ми до 2015 року зберігаємо той, навіть неприємний, статус-кво, який полягає у тому, що ми маємо непопулярний і недемократичний режим, але готові до 2015 року нарощувати сили для того, щоб у 2015 році обрати українського Президента; або, якщо ми будемо бачити, що такої можливості у нас не буде, а на це буде вказувати як вступ до Митного союзу, так і зміни до Конституції, то ми, очевидно, будемо змушені ініціювати дострокове припинення повноважень Президента, і, очевидно, акції громадянської непокори”, - сказав О.Данилюк.

За словами Л.Лук’яненка, планується звернутися до представників опозиції, політичних партій і громадських організацій щодо підтримки цього звернення і збору підписів під ним.

Як сказав Л.Лук’яненко, в подальшому можуть бути “різні страйки, акції фізичного варіанту”.