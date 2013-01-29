S&P: Конфлікт Газпрому і Нафтогазу може піти за «білоруським» сценарієм

Позиція України на переговорах з «Газпромом» про можливий перегляд об'ємів і ціни на газ, що імпортується, закладених у чинних газових контрактах, є слабкою, однак якщо країна погодиться на умови російського монополіста, події можуть розвиватися за «білоруським» сценарієм.

Про це йдеться в доповіді міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданій агентству УНІАН.

«Україна збирається скоротити об'єм газу, що імпортується з Росії, до 20 млрд куб. м у 2013 році за рахунок збільшення внутрішнього видобутку і диверсифікації джерел поставок. Це може призвести до порушення договірних зобов'язань української газової монополії НАК «Нафтогаз України» перед ВАТ «Газпром», а отже - до необхідності перегляду умов договору, укладеного між «Нафтогазом» і «Газпромом». Але ми вважаємо, що переговорна позиція уряду України при перегляді умов контракту з «Газпромом» досить слабка», - зазначається у доповіді.

На думку аналітиків Standard&Poor’s, чинний контракт влаштовує «Газпром», оскільки Україна платить за газ більше, ніж європейські покупці. При цьому останніми роками «Газпром» погодився на надання знижок європейським покупцям і ввів спотовий компонент у контракти, проте Україну ці заходи не торкнулися.

«Україна не бажає виконувати вимоги російської сторони, які включають вступ до Митного союзу, згоди на придбання «Газпромом» значної частки газотранспортної системи України або злиття «Газпрому» і «Нафтогазу». Якщо ж Україна погодиться на ці умови, вона зможе скористатися перевагами у вигляді зниження цін на газ, що імпортується, і гарантованих об'ємів транзиту, - як, наприклад, це відбувається у випадку з Білоруссю», - звернули увагу в рейтинговому агентстві.

Як повідомляв УНІАН, S&P заявило, що заплановані об'єми поставок і ціна на газ, що імпортується з європейських ринків, на даний час такі, що навряд чи зможуть істотно вплинути на вартість імпорту газу до України. А затягування реформи нафтогазового сектору у сукупності з високою залежністю від газового імпорту і неефективною структурою всього газового ринку здатне вплинути на зниження суверенних кредитних рейтингів України.

7 грудня 2012 р. служба кредитних рейтингів Standard&Poor`s вже знизила довгострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті з «В+» до «В» через слабкі ключові структурні показники, що призвели до невиконання програми МВФ 2010 р., зокрема пов'язаних з проблемами на газовому ринку України і небажанням уряду вживати активні заходи з їх розв’язання.

Нагадаємо також, що вчора, 28 січня, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings не виключило можливості зниження рейтингу НАК «Нафтогаз України» у разі, якщо компанія прийме рахунок, виставлений «Газпромом» за недобір Україною газу у 2012 році у розмірі 7 млрд дол., а також у разі несприятливого для «Нафтогазу» результату справи в арбітражі.