Азаров: «Висмоктана з пальця» критика в ЗМІ відволікає чиновників від роботи
16:44, 29 січня 2013Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров зазначає, що необгрунтована критика уряду на деяких телеканалах відволікає чиновників від роботи, оскільки їм доводиться перевіряти неправдиву інформацію.
Азаров не уточнив, про які сюжети і на яких телеканалах йдеться / Фото : Світ24
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив у ході зустрічі з членами Ради підприємців.
"Є придумані недоліки, вигадані і висмоктані з пальця. Це відволікає від роботи, причому відволікає прем'єр-міністра, апарат Кабінету міністрів, коли ми перевіряємо абсолютно фальшиві сюжети", - заявив М.Азаров.
При цьому він не уточнив, про які сюжети і на яких телеканалах йдеться.
Прем'єр закликав ЗМІ давати достовірну інформацію суспільству.
"Коли говорять, що в Азарова специфічне розуміння роботи ЗМІ, то я хотів би на це відповісти: вся специфіка полягає в тому, що я просив би говорити правду і давати достовірну інформацію - ось і вся специфіка", - сказав М.Азаров.
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