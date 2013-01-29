Азаров: «Висмоктана з пальця» критика в ЗМІ відволікає чиновників від роботи

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив у ході зустрічі з членами Ради підприємців.

"Є придумані недоліки, вигадані і висмоктані з пальця. Це відволікає від роботи, причому відволікає прем'єр-міністра, апарат Кабінету міністрів, коли ми перевіряємо абсолютно фальшиві сюжети", - заявив М.Азаров.

При цьому він не уточнив, про які сюжети і на яких телеканалах йдеться.

Прем'єр закликав ЗМІ давати достовірну інформацію суспільству.

"Коли говорять, що в Азарова специфічне розуміння роботи ЗМІ, то я хотів би на це відповісти: вся специфіка полягає в тому, що я просив би говорити правду і давати достовірну інформацію - ось і вся специфіка", - сказав М.Азаров.