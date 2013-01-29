Мирослава Гонгадзе вітає вирок Пукачу, але вимагає покарати замовників

Про це вона сказала в коментарі УНІАН.

«Я вітаю рішення суду. Єдиним справедливим вироком колишньому генералу МВС я вважаю найвищу міру покарання. Пожиттєве ув’язнення - це те, що на Пукач заслуговує, бо на його руках кров не одного Георгія», - наголосила М.Гонгадзе.

Вона нагадала, що, відповідно до матеріалів слідства, саме О.Пукач організував стеження та викрадення її чоловіка, а також змусив «своїх підопічних задушити Георгія, підпалити тіло, згодом відрубати голову, саме він перепоховав тіло, ховав сліди злочину».

М.Гонгадзе наголосила, що добиватиметься покарання всіх осіб, причетних до вбивства її чоловіка.

«Замовників, яких Пукач назвав на сьогоднішньому судовому засіданні. Він сказав, що він погодиться з своїм вироком, якщо на лаві підсудних будуть сидіти Литвин і Кучма», - наголосила М.Гонгадзе.

«Усі ці дії, за його словами, він вчинив, керуючись вказівками колишнього голови МВС Кравченка і на замовлення колишнього голови Адміністрації Президента Литвина, і колишнього Президента Кучми», - сказала вдова журналіста.

Вона висловила жаль, що на цьому судовому процесі її адвокату не вдалось перевірити остаточний зв’язок О.Пукача з найвищими посадовими особами, адже суд відмовив потерпілим у задоволенні клопотання про виклик Л.Кучми та В.Литвина для надання свідчень.

За словами М.Гонгадзе, для неї це стало сигналом того, що діюча влада намагається завершити справу Г.Гонгадзе покаранням лише виконавців.

Вона зауважила, що у справі щодо замовників вбивства, яку сьогодні розслідує Генеральна прокуратура, є достатня кількість доказів, щоб висунути звинувачення замовникам убивства Г.Гонгадзе. «Для цього потрібна лише політична воля», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, що подаватиме апеляційну скаргу на вирок О.Пукачу, якого сьогодні було засуджено до довічного ув’язнення, оскільки вважає, що суд не повною мірою встановив мотиви вбивства Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року в закритому режимі розглядав справу за звинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи посадовцем, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа стосовно яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої посадові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно скоїв вбивство останнього.

Крім того, в липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, внаслідок чого вчинив перешкоду органам досудового слідства в розкритті зазначеного вбивства.