В Одесі у день пам’яті Героїв Крут проросійські організації спалили прапор УПА

Як передає кореспондент УНІАН, акція розпочалася у вигляді зустрічі з народним депутатом України Павлом Кириленком.

Після виступу П.Кириленка, присвяченого пам’яті борців з волю України, організатори розпочали мітинг-реквієм за загиблими у бою під Крутами.

Присутні тримали в руках партійні та державні прапори України і гасла «Пам’ятай про Крути!», багато хто запалив смолоскипи, що, за словами лідера місцевої організації ВО «Свобода» Андрія Маляса, символізували «негаснуче полум’я боротьби за свободу Вітчизни".

"Ми пишаємось молодими героями, які стали взірцем відданості у відстоюванні незалежності Української держави і прагнемо наслідувати їхній приклад», - сказав він.

На мітингу у виконанні кобзарів прозвучали козацькі пісні та пісенні мелодії часів УНР. На завершення акції учасники спалили прапор із зображенням портрета Сталіна.

Посилені наряди міліції, які перебували неподалік, не заважали проведенню акції.

Одночасно з проведенням мітингу, присвяченого подвигу Героїв Крут, на вулиці Дворянській, поряд з головним корпусом Одеського Національного університету ім. Мечникова, кілька десятків представників місцевих проросійських громадських організацій, зокрема, «Дзвін», «Молодіжна єдність», «Зубр», центральний провід «Єврейської повстанської армії» і єврейський благодійний фонд «За збереження Одеси та одеської мови «Меркурій» здійснили спалення червоно-чорного прапора ОУН-УПА.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов виконкому Одеської міськради і заборонив проведення обласною організацією ВО «Свобода» ходи центральними вулицями міста з нагоди відзначення 95-ї річниці подвигу Героїв Крут. Представник позивача мотивував звернення до суду тим, що водночас із «свободівцями» подали повідомлення про проведення контракції поряд з центральним корпусом Одеського Національного університету ім. Мечникова ряд інших місцевих організацій. Суд також заборонив акції всіх інших організацій, які подали заявки на акції в цей день.

Юридична служба ВО «Свобода» заявила, що вважає це судове рішення неправомірним.

Довідка УНІАН. 16 (29) січня 1918 року під селом Крути (зараз - Чернігівська область) відбувся бій між загонами більшовиків, які значно переважали за чисельністю і озброєнням, і 300 київськими студентами, гімназистами і курсантами, які встали на захист Української Народної Республіки. Бій тривав 5 годин. Пізніше останки загиблих перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві. День пам'яті Героїв Крут відзначають в Україні 29 січня.