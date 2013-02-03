Спостерігачі від Європарламенту полетять до Луценка гелікоптером

Спостерігачі від Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасьнєвський у понеділок мають намір зустрітися з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Про це повідомила прес-секретар «Народної самооборони» Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook у неділю.

«Сьогодні вночі до України прибувають Кокс і Кваснєвський. Аби не втрачати час на дорогу, до Менської колонії на побачення з Луценком завтра вранці вони вилітають гелікоптером», - написала речник.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент Європарламенту П.Кокс і екс-президент Польщі А.Квасьнєвський стали спостерігачами від Європарламенту по судових процесах над екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Пізніше їхній мандат був розширений: крім справ Ю.Тимошенко, вони також спостерігали за справами екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка й колишнього тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка.