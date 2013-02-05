Луценко обговорював з європейськими відвідувачами майбутнє України

00:04, 05 лютого 2013
Політика
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Юрій Луценко обговорив з екс-президентом Європарламенту Патриком Коксом та екс-президентом Польщі Александром Кваснєвським майбутнє України.

Про це повідомила захисник екс-міністра та народний депутат Ірина Луценко після відвідання чоловіка у колонії.

«Головною темою розмови Юрія Луценка із екс-президентом Європарламенту Патриком Коксом та екс-президентом Польщі Александром Кваснєвським був саміт Україна-ЄС, призначений на 25 лютого», - повідомила вона.

За її словами, «європейських гостей цікавила позиція Луценка щодо оцінки внутрішньої ситуації в Україні напередодні саміту, а також зовнішньополітична ситуація». «Зокрема, вони поговорили і про справу Тимошенко, а також проаналізували позицію Росії щодо нових обвинувачень екс-прем’єрки, висунутих їй Генпрокуратурою», - додала І.Луценко.

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«Луценко залишається на своїй твердій позиції – Україна має стати асоційованим членом ЄС, вирвавшись із євразійського зашморгу», - цитує прес-служба Народної самооборони.

«У розмові із європейцями Луценко підкреслив, що незважаючи на наявність в Україні вже більш 30 політичних в’язнів різного рівня (від так званих «васильківських терористів» до сумських граффітчиків), незважаючи на 2 роки в’язниці, проведені ним за ґратами, та втрачене здоров’я, незважаючи на 1,5 роки ув’язнення Тимошенко, Україні треба дати шанс стати повноцінною європейською країною», - зазначила народний депутат.

«Юрій Луценко наголосив: українці не можуть бути двічі покарані нинішньою владою – ув’язненням Тимошенко і Луценка і втратою шансу на європейське майбутнє. Він ще раз закликав представників Європарламенту дати шанс громадянам України зберегти перспективу бути рівними серед європейців».

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