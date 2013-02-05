80 опозиційних депутатів чатують у сесійній залі

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання Верховної Ради так і не розпочалося, друга сесія парламенту сьомого скликання не відкрита.

У залі відсутні депутати із фракцій Партії регіонів та КПУ.

У даний час декілька депутатів сидять за столом президії та в урядовій ложі, решта перебувають на своїх робочих місцях і спілкуються між собою або щось читають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мало відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання.

В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування депутатів.

Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

Сесія парламенту так і не розпочалась.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що депутати з опозиційних фракцій перебуватимуть у сесійній залі парламенту сьогодні до 18.00, а завтра вже з 9-ї ранку знову блокуватимуть трибуну і президію.

Своєю чергою заступник лідера фракції «УДАР» Віталій Ковальчук повідомив, що депутати від «УДАРу» планують ночувати в сесійній залі, щоб не дати можливість депутатам від Партії регіонів розблокувати роботу Верховної Ради.

В.Ковальчук також додав, що завтра о 10.00 розпочнеться нарада лідерів фракцій у керівництва парламенту щодо відновлення роботи ВР.