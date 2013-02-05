Теличенко упевнена, що Тимошенко виграє всі свої справи у Євросуді

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"З такою кількістю порушень в судових провадженнях проти Тимошенко вона виграє всі свої справи в Європейському суді з прав людини", - сказала В.Теличенко.

При цьому, на її думку, українська влада сьогодні, схоже, не хоче аналізувати негативних для держави наслідків від цих європейських рішень. "Мені це нагадує поведінку страуса – поки хвіст не вискубли, голову він тримає в піску", - додала адвокат.

Як відомо, захист Юлії Тимошенко 10 серпня 2011 року звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на незаконність затримання екс-прем'єра Україна. Пізніше цю скаргу було доповнено фактами стосовно побиття Ю.Тимошенко під час силової госпіталізації з Качанівської колонії до лікарні, про оголошення нею голодування на знак протесту проти жорстокого поводження, а також щодо встановлення постійного відеоспостереження у колонії та лікарні.

Зокрема, Ю.Тимошенко у своїй скарзі вказує на порушення статті 3 (нелюдське поводження), статті 5 (незаконний арешт), статті 18 (політичні мотиви переслідування) та статті 8 (право на приватне життя) Європейської конвенції з прав людини під час судового розгляду у суді першої інстанції так званої "газової" справи.

Європейський суд з прав людини 14 грудня 2011 року ухвалив рішення про надання скарзі Юлії Тимошенко статусу пріоритетності. Євросуд 20 квітня 2012 року запропонував уряду України поінформувати про заходи, які були здійснені у справі Ю.Тимошенко, а 28 серпня 2012 року були проведені публічні слухання справи "Тимошенко проти України".