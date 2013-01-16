Політологи: Євросуд ухвалить рішення на користь Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловили під час прес-конференції директор Агентства моделювання ситуцій Віталій Бала та політолог Костянтин Матвієнко.

Зокрема, К.Матвієнко зауважив, що фактично Європейський суд опиняється в ситуації реальної політичної залежності. “Інформаційна ситуація, яка складається навколо України і зокрема ситуація з Ю.Тимошенко, просто штовхає Європейський суд на рішення в її інтересах”, - сказав він. К.Матвієнко зауважив, що іншого тут очікувати не доведеться, оскільки Європейський суд так само залежний від політкоректності як і будь-яка інша європейська інституція.

У свою чергу В.Бала також висловив думку, що Європейський суд ухвалить рішення не на користь держави Україна. В той же час, на переконання політолога, для цього є всі підстави, якщо виходити з незаконної процедури арешту Ю.Тимошенко в залі суду, а також перебігу самого судового процесу. “Влада залишила багато гачків, за які можна зачепити і показати, що все було зроблено не так”, - сказав В.Бала.

Як повідомляв УНІАН, захисник екс-прем’єр-міністра Сергій Власенко 4 грудня 2012 року заявив, що очікує рішення Європейського суду з прав людини за скаргою Ю.Тимошенко на порушення Європейської конвенції з прав людини за ст. 5 зі ст. 18 (незаконність затримання і утримання під вартою; політичні мотиви переслідування) після 15 грудня 2012 року. Однак, суд не оголосив своє рішення у справі, публічні слухання якої відбулися у Страсбурзі (Франція) 28 серпня 2012 року. Після публічних слухань суд продовжив роботу у закритому режимі.

Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.