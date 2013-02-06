Соболєв: у "Батьківщини" тільки один кандидат у президенти
У "Батьківщині" не хочуть поспішати з остаточним рішенням щодо підтримки Арсенія Яценюка в якості єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах-2015.
Про це в інтерв'ю "Коментарям" повідомив народний депутат Сергій Соболєв.
"Давайте не будемо забігати вперед. ... Президентські вибори мають відбутися в березні 2015 року. Зараз є тільки одне легітимне рішення, прийняте 8 партіями, які свого часу і створили "Батьківщину" як єдину партію. Це рішення про підтримку Юлії Тимошенко кандидатом у Президенти, а також єдиним кандидатом для переговорів з іншими, в тому числі і з опозиційними, силами", - пояснив депутат.
На цю тему: Кужель: Тимошенко просила підтримати Яценюка, якщо не вийде до 2015-го
Раніше народний депутат Олександра Кужель заявила, що Тимошенко просить підтримати Яценюка у президентській боротьбі як єдиного кандидата у випадку, якщо вона не вийде з в'язниці до 2015 року.
Натомість політолог Михайло Погребинський заявляє, що не довіряє інформації, яку Олександра Кужель передала від Юлії Тимошенко.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі.
"Я не довіряю таким заявам. Я не вірю, що Юлія Володимирівна сказала, що єдиним кандидатом має бути Яценюк, – цитує Українська правда. - Ще багато часу, не відомо, як підуть справи. Кужель могла щось не так почути – або почути те, що вона хотіла почути, чи хотіли почути від неї".
На його думку, є ще один варіант – Тимошенко продовжує помилятися: "Серйозною помилкою було взагалі об'єднання з Фронтом змін", – вважає Погребинський.