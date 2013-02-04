Кужель: Тимошенко просила підтримати Яценюка, якщо не вийде до 2015-го

Про це "Українській правді" розповіла Олександра Кужель.

За її словами, в понеділок вона та інші жінки-депутати, які були у харківській лікарні, донесли позицію Юлії Тимошенко до фракції на засіданні.

"Вона через нас передала чітко акценти на єдність фракції, що не повинно бути роботи на розрив з боку ображених або з якихось інших мотивів", - сказала Кужель.

"Вона (Тимошенко) говорила про організацію роботи, прозорість прийняття рішень. Ми це передали. І я рада, що депутати це почули", - додала депутат.

Також, за її словами, Тимошенко говорила про необхідність висування єдиного кандидата на виборах президента.

"І Юля розуміє, що вона може не вийти до 2015 року, і вона просила висунути єдиного кандидата. І просила підтримати Яценюка", - зазначила Кужель.

Втім, депутат підкреслила, що демократичні сили повинні самі визначитися з єдиним кандидатом.

"І я вам скажу, що Яценюку зараз нелегко, і він не ходить в шапці як цар, а повинен до всіх прислухатися і багатьом поступатися", - сказала депутат.