Росія забракувала українське м'ясо

Россільгоспнагляд РФ ввів тимчасові обмеження на ввезення до Росії м'ясної продукції українського ТОВ «Фенікс». Про це йдеться у повідомленні відомства, передають «Известия».

Експерти відомства виявили у мороженій свинині цього підприємства підвищений вміст рактопаміна. Як відомо, з 11 лютого Россільгоспнагляд призупиняє поставки із США в Росію свинини, яловичини, свинячого і яловичого вторсировини і готової м'ясної продукції з них. Це пов'язано саме з рактопаміном, що міститься в американському м'ясі.

Як повідомило «Известиям» джерело в Россільгоспнагляді, представники служби вважають, що «Фенікс» ввозить в Росію м'ясо із США. У 2012 році, за даними Національної м'ясної асоціації, з усіх українських підприємств до Росії постачалося до 2 тис. т м'яса щомісяця. Частка України у вітчизняному м'ясному імпорті - 2,7%, розповів керівник виконкому Національної м'ясної асоціації Сергій Юшин. При цьому ТОВ «Фенікс» - найбільший постачальник цього товару з України в Росію.

Россільгоспнагляд також розіслав повідомлення, що українська компанія змінила назву на «Салком Плюс» та обмеження на ввезення продукції поширюється і на цю фірму. За словами джерела в Россільгоспнагляді, з 54 проб продукції «Фенікса» підвищений вміст рактопаміна виявлено в 47.

Прес-секретар державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Анатолій Осадчий повідомив, що вирішення проблеми вже обговорювалося на переговорах з Россільгоспнаглядом. Незабаром на українських м'ясних підприємствах очікують російські комісії з додатковою перевіркою.