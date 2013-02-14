Свідок: Замовлення на вбивство Щербаня було від Лазаренка і Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час допиту в Печерському районному суді Києва, що відбувається в приміщенні столичного Апеляційного суду.

«Рябін сказав, що було замовлення від Лазаренка-Тимошенко на Момота і Щербаня», - повідомив І.Мар’їнков. За його словами, «пізніше Кушнір сказав, що Юля платитиме, Паша дав команду». Як сказав І.Мар’їнков, йшлося приблизно про «2-2,8 млн. грн». «Після смерті Мільченка в листопаді 1997 року з'ясувалося, що він одержав гроші й «скрысил», - сказав І.Мар’їнков.

На питання про призначення грошей він відповів: «Гроші перерахували на рахунок Матроса. Це була розплата за вбивство».