Тимошенко на допит другого свідка не привезли

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання наразі відбувається за відсутності екс-прем’єр-міністр Юлії Тимошенко.

На даний час сторони - учасники процесу - з’ясовують, чи можна допитувати свідка за відсутності екс-прем’єра.

Головуючим в судовому засіданні є слідчий суддя Печерського районного суду Києва Віктор Кицюк.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

7 лютого було озвучено позицію Ю.Тимошенко щодо її бажання бути особисто присутньою під час слідчих дій із допиту свідка в рамках досудового слідства у справі Є.Щербаня.

Тоді суд зобов'язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до київського суду на засідання 13 лютого.

Разом із тим Державна пенітенціарна служба України заявила, що Ю.Тимошенко відмовилася їхати на засідання київського суду 13 лютого.

13-14 лютого слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич проводила допит свідка Ігоря Мар’їнкова.

Учора, 14 лютого, співробітники Качанівської виправної колонії (№54) ознайомили Ю.Тимошенко із запрошенням до суду на 15 лютого для участі у допиті свідка у справі щодо організації вбивства Є.Щербаня.