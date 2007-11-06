НУ-НС має дуже багато кандидатів у прем’єри

Кандидат у депутати від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Роман Зварич припускає, що на засіданні підготовчої групи щодо першої сесії Верховної Ради 6 скликання у вівторок може бути не ухвалено жодного рішення.

"Я не виключаю того, що завтра можемо опинитися у такому (слово незрозуміле), де не може бути ухвалено жодного рішення...", - сказав він в ефірі Радіо "Свобода" в понеділок.

"...В чому інтрига? Регламент передбачає одного представника в цій підготовчій групі від 15 депутатів, тобто всього разом, якщо виходити з числа 450 депутатів, 30 таких представників", - зазначив Зварич, відповідаючи на відповідне запитання ведучого.

"Від БЮТ є 10 представників, від нашого блоку 5, Партія регіонів має 12, комуністи мають двох, тобто 15 на 14, і один представник від блоку Литвина. Для того, щоб можна було ухвалити будь-яке рішення на цьому засіданні, потрібно, звичайно, мати більшість від 30, тобто 16 потрібно депутатів", - додав він.

Водночас, на запитання про те, кого б НУ-НС запропонував на посаду прем’єр-міністра, якби "гіпотетично мав можливість пропонувати" цю кандидатуру, Зварич сказав:

"В нас є дуже багато кандидатів. У першу чергу це міг би бути Юрій Єхануров... Я думаю, що не менш успішним міг би бути прем’єр-міністр Віктор Балога. Мені видається, що він уже на посаді голови секретаріату президента показав доволі рішучий, такий вольовий підхід до вирішення політичних та інших проблем".

"Мені видається, що не менш вольовим, не менш вдалим керівником Кабміну міг би бути Юрій Луценко. Або, якщо на те пішло, сам (В’ячеслав) Кириленко. Він, можливо, молодий, але показує зараз риси доволі досвідченого політика. Я думаю, що він би теж виконав це зобов’язання на цій посаді", - зазначив Зварич.

Говорячи про те, в якому уряді погодився б знову працювати він, Зварич відповів, що "з великою честю знову повернувся б до такої роботи", яка була при прем’єрстві Юлії Тимошенко, однак не погодився б працювати в Кабміні Віктора Януковича.

Водночас, колишній міністр юстиції згадав, що під час роботи в уряді Януковича мав декілька нагод "довше поспілкуватися" з чинним прем’єром. "Він доволі відкрито говорив про свою біографію. Я не хочу тут входити в деталі, але дуже хотілося йому чомусь розказувати мені про своє особисте життя...", - згадав Зварич, зазначивши, що вони "українською мовою спілкувалися".

Між тим, говорячи про суперечки в блоці НУ-НС при формуванні коаліції з БЮТ, зокрема, зауваження Єханурова, Зварич зазначив, що пункт про відміну призову в армію і повернення заощаджень залишились "поза дужками" угоди:

"Ми тоді зрозуміли, що це не наша відповідальність. Ці зобов’язання – це буде в першу чергу відповідальність БЮТу, зокрема по лінії повернення заощаджень... Єдине, що ми все ж таки будемо просити..., щоб вони нам надали конкретні графіки, як вони збираються, тобто в яких часових рамках, повернути ці вклади, і, до речі, методику..."

Щодо скасування призову в армію, то, за словами Зварича, видавши указ про призов на строкову службу у 2008 році, "президент поставив таку досить жирну не тільки крапку, а знак оклику навколо цього питання".

Українська правда