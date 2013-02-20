Польський експерт: Україні не варто чекати швидкого підписання Угоди з ЄС

Переговори Президента України Віктора Януковича під час його візиту до Польщі навряд чи щось змінять в справі Угоди про асоціацію з Євросоюзом, умовою підписання якої більшість європейських політиків ставлять звільнення екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож Громадський, відзначивши, що українська влада, швидше за все, до саміту Україна-ЄС не зробить жодних значущих жестів, які б збільшили шанси на підписання Угоди про асоціацію в 2013 році.

Експерт сказав, що Президенти Польщі та Словаччини, як і раніше глава Литви і єврокомісар Штефан Фюле, намагатимуться переконати Віктора Януковича змінити щось в своїй політиці.

Однак, за його словами, одних декларацій з вуст Президента України про бажання усунути перешкоди для євроінтеграції України буде недостатньо.

"Це має бути який конкретний факт, як звільнення Тимошенко та Луценко, але я собі це слабо уявляю", - сказав він.

Г.Громадський звернув увагу, що на цьому тижні українська влада мала можливість задовольнити апеляцію Ю.Луценка, котрий добивався звільнення за станом здоров'я, але не зробила цього.

Аналітик також висловив переконання, що Євросоюз не погодиться на підписання Угоди про асоціацію з Україною, якщо Ю.Тимошенко з Ю.Луценком залишатимуться ув’язненими, назвавши також недостатнім звільнення одного екс-міністра внутрішніх справ.

"Це буде сприйнято як крок у доброму напрямку, але недостатній (...) Треба пам'ятати, що власне справа Тимошенко є символом політичного мотивованого правосуддя", - сказав він.

Аналітик теж звернув увагу на нещодавнє надання політичного притулку одному із міністрів уряду Ю.Тимошенко, назвавши це символічним знаком, котрий ще більше зменшує шанси на підписання Угоди про асоціацію Україною.

За його словами, державам, котрі підтримують асоціацію з Україною, важко буде аргументувати іншим країнам ЄС необхідність підписання цього документа в умовах, коли колишні українські урядовці отримують політичний притулок в Євросоюзі.

Г.Громадський сказав, що в нинішніх умовах він песимістично оцінює шанси на підписання Угоди про асоціацію України з ЄС в цьому році.

Як повідомляв УНІАН, міністр канцелярії Президента Польщі Яромир Соколовський заявив сьогодні, що Броніслав Коморовський та Президент Словаччини Іван Гашпарович під час зустрічі з В.Януковичем будуть переконувати його зробити "якийсь значущий жест" перед самітом Україна-ЄС, який би збільшив шанси на підписання Угоди про асоціацію в 2013 році.

На минулому тижні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що оптимістично оцінює перспективи європейської інтеграції України.

Українська влада вважає правомірним засудження Ю.Тимошенко, а Президент України неодноразово говорив, що виконавча влада не може впливати на рішення незалежних судів.