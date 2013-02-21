Президенту Ізраїлю подарували портрет площею 25 гектарів

Зображення глави держави і цифри 90, виконані в тій же техніці, розкинулися на 25 гектарах кібуцу Тель-Йосеф. Подарунок селян ювіляр побачив з борту вертольота, повідомляють РІА Новости.

"Я колись орав ці поля, а тепер сам виораний на них. Таке от повернення до коріння", - відреагував президент.

На прохання мешканців кібуцу портрет намалював художник Пітер Вінер. Він упевнений, що в нього вийшла найбільша "польова" картина в Ізраїлі. "А, може бути, і в усьому світі. Робота зайняла багато часу, але для мене велика честь намалювати президента таким нестандартним способом", - сказав він.

Портрет став одним з перших подарунків Пересу на 90-річчя, яке 9-й за рахунком президент Ізраїлю, лауреат Нобелівської премії і один з архітекторів близькосхідного мирного процесу відзначатиме в серпні.