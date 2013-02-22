Присяжнюк божиться, що заяву про відставку не писав

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк спростовує інформацію, яка з’явилась сьогодні в окремих ЗМІ, про те, що він начебто написав заяву про своє звільнення з посади.

Про це А.Присяжнюк заявив у коментарі УНІАН.

“Ця інформація - абсурд і повна нісенітниця. Ніякої заяви я не писав. У мене не було жодних розмов з Президентом на цю тему і жодних пропозицій залишити посаду, щоб балотуватися в народні депутати”, - сказав А.Присяжнюк.

Він зауважив, що наразі перебуває у закордонному відрядженні з метою налагодити інвестування окремих програм, спрямованих на розвиток Київської області.

За інформацією деяких ЗМІ, А.Присяжнюк нібито кілька місяців тому написав заяву на звільнення.

Раніше, 3 лютого ц. р., А.Присяжнюк вже спростовував чутки про намір балотуватися на перевиборах до Верховної Ради по 94-му виборчому округу в регіоні.

Довідка УНІАН. В.Янукович призначив А.Присяжнюка головою Київської ОДА 18 березня 2010 року.