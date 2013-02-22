Єфремов назвав закони, які ВР має прийняти у першу чергу

Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради у п'ятницю, 22 лютого, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Перші закони, які ми повинні прийняти, стосуються соціальної сфери, також нам потрібно індексувати пенсії, потрібно вносити зміни до держбюджету для своєчасної виплати зарплат працівникам бюджетної сфери. Закінчується зима, і нам необхідно шукати кошти на фінансування ремонту доріг у державі», - зазначив О.Єфремов.

Також, за його словами, необхідно ухвалити 7 законопроектів, які дозволять рухатися Україні у бік безвізового режиму з ЄС. «І мені здається, що в даній ситуації, за ці законопроекти повинні голосувати не лише представники більшості, а представники усіх політичних сил, які підтримують розвиток нашої держави», - сказав голова парламентської фракції ПР.

Водночас, повідомив він, необхідно готувати Виборчий кодекс, щоб під кожні вибори не змінювати закони. «Це перспектива нашої роботи, це європейський досвід, до якого треба йти», - додав політик.