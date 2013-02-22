Фюле порадувала постанова ВР про євроінтеграцію

Так він прокоментував прийняту в п'ятницю постанову Верховної ради про євроінтеграцію України, повідомляє Росбалт.

"Радий бачити міжпартійну постанову про підтримку проєвропейського порядку денного напередодні саміту ЄС - Україна", - пише єврокомісар на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомлялося, 22 лютого депутати Верховної ради проголосували без обговорення за постанову щодо євроінтеграції України. За це рішення віддали голоси 315 народних депутатів.

Нагадаємо, що Україна і ЄС почали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня 2012 Угода була парафована сторонами.

Саміт Україна - ЄС відбудеться 25 лютого в Брюсселі. У листопаді у Вільнюсі пройде саміт "Східного партнерства".