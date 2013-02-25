Німецький лікар наголошує, що Тимошенко потребує подальшого лікування

Професор Карл Макс Айнхойпль з клініки «Шаріте», який лікує екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, наголошує, що його пацієнтка потребує подальшого лікування.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою ВО «Батьківщина» заяві лікаря.

"В українських ЗМІ наводяться цитати українського Міністерства охорони здоров’я, згідно з якими медична комісія дійшла висновку, що пані Тимошенко не потребує подальшого лікування у лікарні. Це повідомлення не має ані підтримки міжнародної медичної комісії, ані відображає позицію німецьких лікарів", - йдеться у заяві професора К.М.Айнхойпля з клініки «Charité», яка сьогодні була розіслана ЗМІ.

"Ми вважаємо, що пані Тимошенко потребує подальшого лікування, і ми і надалі знаходимось у її розпорядженні", - додав він.

Окрім того, К.М.Айнхойпль наголосив, що "українська сторона не дала змоги провести заплановане на 22-23 лютого 2013 року обстеження пацієнтки (Юлії Тимошенко) у Харкові".

"Міністерство закордонних справ України повідомило про це Посольство Німеччини у Києві ввечері 22 лютого. З того часу ми координуємо наші дії з німецьким й українським посольствами, щоб найближчим часом відвідати пані Тимошенко та узгодити з колегами на місці подальший план лікування", - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс та Аннет Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.