ЗМІ: Пабат йде на поправку і вже говорить, але з труднощами

Щодня йому роблять якісь операції, однак реабілітаційний процес буде тривалий. Про це сказало джерело Сегодня в оточенні Пабата.

"Олександра чекає низка операцій. Але він зараз у свідомості, дихає самостійно і сам говорить, хоча з певними труднощами". - повідомляє джерело.

Як повідомляв УНІАН, політик постраждав від вибуху петарди в себе на дачі 2 лютого. Він хотів влаштувати феєрверк на честь дня народження сина, проте, установка не вистрілила, він нахилився, щоб зрозуміти в чому справа, в цей час стався вибух. І одна з петард вгодила йому прямо в обличчя. Лікарі змушені були видалити йому одне око, друге не постраждало. У Німеччині, де знаходиться зараз на лікуванні Пабат, йому зробили кілька операцій зі збереження зору.

В той же час в Київраді зараз говорять про те, щоб на законодавчому рівні заборонити вільний продаж салютних установок та інших травматичних засобів. "Ви знаєте, ми, у кого були подібні установки, а вони були у багатьох, взяли і тихенько викинули після жахливого випадку з Пабатом. Не хочемо ризикувати здоров'ям своїх близьких. І будемо ініціювати законопроект про заборону цих установок", - сказав нам один з депутатів.