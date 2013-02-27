В уряді чекають приїзду місії МВФ наприкінці березня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов на дев'ятій щорічній інвестиційній конференції, яка проходить під егідою Інвестиційної компанії “Dragon Capital”.

“До кінця березня приїде місія (МВФ - УНІАН) і продовжить роботу. У нас хороші сподівання і передчуття для того, щоб готувати проект меморандуму про співпрацю”, - сказав І.Прасолов.

Він зазначив, що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів з валютного курсу, тарифів і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Україні з 29 січня, продовжить вивчати питання про можливість надання Україні кредиту.

У заяві глави місії МВФ Крістофера Джарвіса за підсумками роботи, зокрема, зазначалося, що місія розраховує повернутися до Києва в березні для продовження дискусії щодо нової програми співпраці.