Франція позитивно налаштована на підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ален Ремі сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Також посол зазначив, що поновлення роботи українського парламенту і ухвалення Заяви про реалізацію євроінтеграційних прагнень стали важливою передумовою проведення саміту Україна-ЄС 25 лютого. «Це голосування об’єднало представників різних політичних сил», - сказав А.Ремі.

У свою чергу В.Рибак висловив сподівання, що Франція й надалі продовжить надавати конструктивну та дієву підтримку подальшому зближенню України з Європейським Союзом.

«Ми активно працюємо над тим, аби в основу реалізації національних євроінтеграційних пріоритетів було закладено добре опрацьовану нормативно-правову базу, яка б враховувала найкращий європейський досвід», - сказав спікер. У цьому контексті В.Рибак висловив сподівання, що Національні збори та Сенат Франції передадуть українському парламенту свій «колосальний досвід законотворчої роботи».

«Впроваджуючи програму широкомасштабних реформ, українське суспільство чітко усвідомлює обсяг і суть тих завдань, які мають бути виконані вже ближчим часом. Саме тому ми адекватно сприймаємо критику і зауваження наших західних партнерів і готові у дусі відкритості та партнерства продовжувати працювати в напрямку зміцнення демократії, політичної стабільності та економічного процвітання нашої держави», - сказав керівник парламенту.

При цьому він підкреслив, що укладення Угоди про асоціацію буде найкращим стимулом для України з точки зору подальшого посилення демократичного розвитку та верховенства права.