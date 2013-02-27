Пшонка каже, що найбільше зловили корупціонерів серед найнижчих чиновників

Про це повідомив генеральний прокурор України сьогодні під час брифінгу в Донецьку, поінформували УНІАН у Відділі зв'язків із засобами масової інформації ГПУ.

При цьому В.Пшонки зазначив, що найбільше порушників антикорупційного законодавства серед чиновників нижчого рангу та представників органів місцевого самоврядування.

«Існують й організовані групи з корумпованими зв'язками, і посадові особи вищої категорії, але в переважній більшості - це держслужбовці 5-7 категорії. Також чиновники місцевого управління (більше 300 справ). Тобто це якраз ті посадові суб'єкти, до яких щодня звертається населення», - сказав В.Пшонка.

Крім того, він підкреслив, що в 2012 році у суди були направлені 32 кримінальні справи стосовно 30 суддів і двох інших посадових осіб судової гілки влади.

Генеральний прокурор також відзначив, що одним з основних завдань правоохоронців у сфері антикорупційної діяльності є відшкодування збитків, завданих бюджету країни.

«Все те, що в частині корупції взято з бюджету, має бути повернуто. Або шляхом слідства і кримінальним провадженням, або через позови, які пред'являються до судів. Ця робота проводиться постійно. Але я переконаний, що ми повинні посилювати цей напрямок протистояння корупції», - сказав він.