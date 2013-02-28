ЗМІ: ЄС пом'якшив санкції проти Сирії

Також це "пом'якшення" торкнеться технічної підтримки представникам опозиції, за умови, що їх діяльність буде спрямована на захист мирного населення, передає РІА "Новости" з посиланням на Рейтер.

Минулого тижня повідомлялося, що ЄС продовжив санкції щодо Сирії, у тому числі на постачання зброї в цю країну, на три місяці. Як зазначали аналітики, між членами ЄС немає згоди: Великобританію і Францію, що запропонували часткову відміну заборони на поставки зброї до Сирії, підтримали лише кілька членів ЄС. Багато хто побоюється лівійського сценарію і не хочуть допустити, щоб поставлена в регіон зброя потрапила до бойовиків.

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За повідомленням агентства, в тексті прийнятої поправки до санкцій йдеться про "нелетальне військове обладнання", а також про "небойовий транспорт, оснащений засобами бронезахисту".