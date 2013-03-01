Янукович закликає українців ще почекати з покращенням

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Ми багато часу втратили, - заявив В.Янукович. - Майже 20 років ми не займалися реформами».

За його словами, тоді була складна політична ситуація, «принаймні, так пояснюють попередники». «То не підтримував парламент, то уряд був не такий», - передав він слова «попередників».

Як сказав В.Янукович, усі ці незручності призвели до того, що «ми опинилися у дуже складній ситуації». «Коли переробляється хата, є незручності, страждають усі, хто там жив», - зазначив він і додав, що «потрібен час, нам треба подолати усі старі стереотипи».

«Нам треба трошки потерпіти, аби подолати незручності», - сказав В.Янукович.