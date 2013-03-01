Фаріон вимагає перекладача у Верховну Раду через суд

Сьогодні голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти, народний депутат від ВО “Свобода” Ірина Фаріон направила позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність Апарату Верховної Ради щодо незабезпечення перекладу державною мовою виступів, запитань, реплік народних депутатів на засіданнях Комітету ВР з питань науки і освіти.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

І.Фаріон також вимагає від суду зобов’язати Апарат ВР надалі, в разі необхідності, забезпечувати на засіданнях комітету переклад виступів державною мовою.

Як зазначила І.Фаріон, вона ще в кінці січня звернулася до Апарату ВР із заявою щодо забезпечення перекладу державною мовою виступів окремих народних депутатів, оскільки вони на засіданнях комітету послуговувалися іноземною мовою.

«Однак апарат ради відмовився забезпечувати переклад, посилаючись на відсутність у своєму штаті відповідних працівників», - сказала вона.

Водночас, підкреслила депутат від «Свободи», відповідно до Рішення Конституційного Суду України, українська мова є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації, тощо).

«Ба більше, навіть сумнозвісний «мовний закон» передбачає, що засідання парламенту, його комітетів і комісій ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою, але переклад його виступу державною мовою, в разі необхідності, забезпечує Апарат Верховної Ради України. Отже, апарат ради зобов’язаний забезпечувати переклад виступів народних депутатів на державну мову, а його бездіяльність з цього приводу є незаконною», - зазначає І.Фаріон.