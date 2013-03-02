У Києві розпочався з’їзд Нашої України: Ющенка запросили доповісти

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді зареєстровано 289 делегатів.

У порядку денному з’їзду передбачена доповідь голови політичної ради партії Сергія Бондарчука про діяльність політради “Нашої України”, заслуховування результатів роботи центральної контрольно-ревізійної комісії.

Крім того, серед питань порядку денного - розгляд підсумків участі “Нашої України” у виборах до Верховної Ради 2012 року, про що має доповісти Президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко.

Як зазначив С.Бондарчук, незважаючи на те, що В.Ющенка виключено з партії “Наша Україна”, його запросили на з’їзд для виступу. С.Бондарчук висловив сподівання, що колишній Президент прийде на з’їзд.

“Він може надати багато цікавої інформації”, - сказав С.Бондарчук.

У своєму виступі він наголосив, що В.Ющенко фактично приватизував партію “Наша Україна” і зробив партію «прислужницею» нині діючої влади, якій вигідно, щоб “Наша Україна” була під контролем В.Ющенка для розколювання опозиційних сил.

“Бренд “Наша Україна” як торгова марка зареєстрований особисто на В.Ющенка”, - сказав С.Бондарчук.

Крім того, перед будівлею, де проходить з’їзд партії, відбувається невеличкий мітинг молодіжної ради політичної партії “Наша Україна”, на якому виступають проти С.Бондарчука. “Звертаємося із закликом не піддаватися колишньому голові політичної ради С.Бондарчуку та його поплічникам. Їх всіх вже виключено з партії та позбавлено посад... Сьогодні вони хочуть розпустити та ліквідувати партію”, - йдеться у зверненні мітингувальників. Зокрема, учасники акції закликають відданих членів партії взяти участь у «справжньому» з’їзді “Нашої України”, який відбудеться 18 травня 2013 року.

Як повідомлялося, 9 лютого відбулось дві політради партії «Наша Україна». На політраді, проведеній С.Бондарчуком, із партії було виключено лідера партії Віктора Ющенка, на політраді, проведеній В.Ющенком, відповідно, виключено С.Бондарчука. Обидві сторони наполягали на легітимності своїх рішень.

1 березня в прес-службі партії заявили, що Міністерство юстиції зареєструвало зміни у складі керівних органів «Нашої України», які відбулися 9 лютого 2013 року.

Зокрема, у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, який веде Мін’юст, було внесено зміни про те, що 9 лютого під час засідання політради партії був звільнений з посади голови політради партії С.Бондарчук та обраний на цю посаду Зиновій Шкутяк.

Відтак, на підставі наказу Державної реєстраційної служби С.Бондарчук не має жодного відношення до партії «Наша Україна». Зібрання, яке оголошене ним на 2 березня, не може мати ніякого впливу на долю партії «Наша Україна», підкреслили в партії.