МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Грузії

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Грузії у зв`язку із загостренням внутрішньої політичної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ сьогодні журналістам.

«Це традиційна практика, коли в країнах загострюється внутрішня ситуація, ми рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

Перший заступник глави МЗС також повідомив, що між зовнішньополітичними відомствами України і Грузії здійснюються постійні контакти. Тим часом, за його словами, Україна не одержувала пропозиції Грузії про виконання посередницьких функцій у врегулюванні ситуації.

«Ми виходимо з того, що це внутрішня ситуація, і вона знаходиться виключно в межах компетенції грузинських властей. Участь на даному етапі не передбачається, а у разі, якщо грузинська сторона звернеться з проханням про посередницьку роль України – ми розглянемо цю пропозицію», - підкреслив В.ХАНДОГІЙ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Грузії проходили масові акції протесту, організовані опозицією. 7 листопада поліція розпочала розгони демонстрацій з використанням водометів, сльозогінного газу і пластикових куль, а в ніч з 7 на 8 листопада президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ ввів на всій території Грузії надзвичайний стан терміном на 15 діб, під час якого заборонено проводити мітинги і демонстрації, випускати інформаційні повідомлення про ситуацію в Грузії на всіх теле- і радіоканалах, окрім Громадського телебачення. М.СААКАШВІЛІ заявив про причетність Росії до масових акцій протесту в Грузії.