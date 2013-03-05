У Путіна кажуть, що з Януковичем обговорили все
10:20, 05 березня 2013Політика
836 0
У Кремлі стверджують, що Путін і Янукович у ході багатогодинних переговорів обговорили весь порядок денний двосторонніх відносин.
Віктор Янукович та Володимир Путін спілкувалися довірливо
Про це повідомляє РІА "Новости".
Президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович у ході багатогодинних переговорів у понеділок обговорили весь порядок денний відносин двох країн, повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
Основними питаннями двосторонніх відносин зараз є питання співпраці Києва з Митним союзом Росії, Білорусії і Казахстану, а також газова проблематика.
"Відбулося багатогодинне, вельми довірливе та відверте спілкування президентів Росії та України. Володимир Путін і Віктор Янукович детально обговорили практично весь порядок денний двосторонніх відносин", - розповів Пєсков.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter