У Путіна кажуть, що з Януковичем обговорили все

Про це повідомляє РІА "Новости".

Президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович у ході багатогодинних переговорів у понеділок обговорили весь порядок денний відносин двох країн, повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Основними питаннями двосторонніх відносин зараз є питання співпраці Києва з Митним союзом Росії, Білорусії і Казахстану, а також газова проблематика.

"Відбулося багатогодинне, вельми довірливе та відверте спілкування президентів Росії та України. Володимир Путін і Віктор Янукович детально обговорили практично весь порядок денний двосторонніх відносин", - розповів Пєсков.