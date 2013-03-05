Прокурор не виключає, що клопотатиме про примусову доставку Тимошенко

Представник державного обвинувачення у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» Марина Капінос не виключає, що 22 березня на наступному засіданні Київського райсуду Харкова сторона обвинувачення клопотатиме про примусову доставку до зали засідань екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу після судового засідання М.Капінос зазначила, що чергова неявка Ю.Тимошенко на засідання суду свідчить про те, що “вона намагається уникнути кримінальної відповідальності за вчинені нею злочини”.

“З урахуванням її відповіді на запит суду, можливо, наступного разу державними обвинувачами буде вжито заходів щодо прискорення початку розгляду справи”, - сказала прокурор.

“Можливо, наступного разу державне обвинувачення буде вимушене вжити заходів та запропонувати суду огранізувати примусову доставку”, - додала М.Капінос.

За її словами, на сьогодні немає ніяких протипоказань щодо явки Ю.Тимошенко до суду, натомість є висновок судово-медичної експертизи про те, що екс-прем’єр може брати участь у судових засіданнях.

“На сьогоднішній день ніяких інших документів, крім висновку судово-медичної експертизи про можливість її участі в судових засіданнях, немає. Є дані про те, що Тимошенко може брати участь у судових засіданнях і ніяких протипоказань щодо фізичного стану її здоров’я та участі в судових засіданнях немає”, - підкреслила прокурор.

Як повідомляв УНІАН, засідання Київського райсуду Харкова у справі щодо ЄЕСУ перенесено на 22 березня.