Захист Тимошенко бачить, що прокуратурі Кужель незручна

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко вважає, що сторона обвинувачення намагалася уникнути публічного допиту Олександри Кужель у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня, оскільки її покази свідчать про вірогідність причетності до цього злочину колишнього голови Донецької обласної державної адміністрації Володимира Щербаня.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні сайту Ю.Тимошенко.

"Як з’ясувалося сьогодні, О.Кужель не є свідок лише сторони захисту. Вона була допитана органами прокуратури ще в травні 2012 року. Слідчий і прокуратура не ініціювали допит цього свідка у суді під час досудового розслідування, тому що цей свідок не зручний для прокуратури. Навіть на ті питання, які порушувалися по третьому та четвертому колу, свідок відповідала одне і те саме. Це свідчить про те, що свідок говорив правду, що свідку нема чого приховувати", - сказав захисник екс-прем’єра Олександр Плахотнюк.

У свою чергу Андрій Кожем’якін додав, що сьогоднішній допит свідка свідчить про хибну версію, за якою прокуратура розслідувала справу про вбивство Є.Щербаня. "Сьогодні версія про причетність до злочину попереднього свідка В.Щербаня пролунала, і ця версія якраз має право на існування, на розслідування та дослідження. Більше того, є багато живих людей, до яких потрапило майно Є.Щербаня. Це те ж треба дослідити, а можливо і допитати цих власників", - зазначив захисник Ю.Тимошенко.

Водночас, захисники екс-прем’єр-міністра України повідомили, що їм відмовили у наданні для ознайомлення протоколу допиту О.Кужель слідчими Генеральної прокуратури у травні 2012 року.

Як відомо, сьогодні у суді О.Кужель заявила про відсутність будь-яких конфліктів між компаніями Є.Щербаня та Ю.Тимошенко. Проте свідок повідомила суду про наявність проблем у вбитого народного депутата з компанією "Ітера".

О.Кужель була соратницею Євгена Щербаня по Ліберальній партії України. Вона з ним познайомилася у 1994 році після обрання до складу парламенту у одномандатних виборчих округах.

У травні 2012 року Генеральна прокуратура викликала О.Кужель на допит у справі про вбивство у 1996 році Є.Щербаня. Сьогодні її викликано до суду відповідно до клопотання захисту Ю.Тимошенко.